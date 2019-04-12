"Юбку забыла": Светлана Лобода поразила сеть фото в одном пиджаке

Светлана Лобода покорила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода вызвала бурную реакцию среди мужской половины поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость выложила снимок, на котором она позирует в огромном пиджаке без юбки и высоких черных ботфортах.

"И куда это мы собрались?", - подписала фото артистка

Наряд подчеркнул длинные ноги певицы, вызвав восторг у ее фанатов.

"Эти ноги, боже, эти ноги!", "Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла", "Зачем вам столько пластических операций? Вас настолько не устраивала своя внешность?", "Юбку забыла", "Аааа, жтот наряд огонь!", - отреагировали фанаты.

Светлана Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial

Не смог сдержаться от комментирования фото певицы 69-летний российский певец Александр Буйнов, бурно отреагировав на фото белокурой красотки.

"Блиинн! Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда, и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет охр*нительно!", - написал артист.

Ранее Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой.