"Это рассказ 18+": Тилль Линдеман прокомментировал роман со Светланой Лободой

Тилль Линдеманн ответил на вопрос о романе со Светланой Лободой / facebook.com/Lindemann

Лидер культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о романе с украинской певицей Светланой Лободой.

В интервью российскому издания Жара Magazine предполагаемый отец второго ребенка Лободы отметил, что их отношения – это "тайна двух людей".

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - отрезал Тилль.

Однако, в одном из ответов на другие вопросы, отметил, что ему особенно приятно оставаться в Москве – где сейчас проживает певица с детьми.

"Это будет рассказ 18+, а у вашего издания другой возрастной ценз. Но если честно, даже не могу сказать, где хотел бы оказаться, в каком городе, в какой стране. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве. В общем, какого-то одного идеального дня у меня нет. Потому что я люблю удивляться!", - отметил Линдеманн.

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.

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