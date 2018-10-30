Светлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн

Светлана Лобода покинула Боткинскую больницу в Москве после экстренной операции на почках - но уехала 36-летняя певица не одна. Забирать ее приехал ни кто иной, как лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.

Запечатлеть пару на фото и видео сумело издание SUPER.

Издание выяснило, что Линдеманн примчался в Москву в эконом-классе на первом же самолете, едва только он узнал о госпитализации Лободы; ради этого музыкант отложил съемки нового клипа в Европе. Впрочем, встретиться у пары получилось только сегодня, когда врачи приняли решение о выписке - до этого посещать прооперированную исполнительницу запретили врачи.

24 октября СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу. Позже информацию о госпитализации артистки подтвердила пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.

В тот же день певица перенесла экстренную операцию.

Светлана Лобода - украинская поп-певица, автор песен. Карьеру начала в составе группы "ВИА Гра". Наибольшую популярность снискали ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и др. В мае 2018 года Лобода родила второго ребенка.