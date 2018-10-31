Тилль Линдеманн: биография

31 октября 2018, 13:23

Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн / https://www.facebook.com/Lindemann/

Дата рождения: 4 января 1963, Лейпциг, ГДР.

Детство и образование

Тилль Линдеманн родился в семье художника, писателя детских сказок и поэета Вернера Линдеманна и журналистки Бригитты Хильдегард. 

Детство Тилля прошло в Шверине на северо-востоке Германии. У Линдеманна есть  сестра, которая младше него на 6 лет. 

С отцом у Тилля были очень напряженные отношени, которые однажды в своей книге даже описал Вернер в своей книге "Майк Олдфилд в кресле-качалке" ("Mike Oldfield im Schaukelstuhl"). 

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн в детстве / https://www.facebook.com/pg/Lindemann

С 11 лет Тилль ходил в спортивную школу в городе Росток, а с 1977 по 1980 годы будущий певец учился в школе-интернате.

Когда Тиллю было 12, а его сестре 6, родители развелись. Мать вышла замуж за гражданина США, а отец в 1993 году умер из-за алкогольного отравления.

Тилль провел половину детства в деревне Вендиш-Рамбов, где освоил столярное дело и специальности плотника и корзинщика.

Кроме того, Тилль увлекался плаванием, в 1978 году он вошел в состав сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров.

Он должен был выступать на Олимпиаде 1980 года в Москве, однако, его карьера закончилась. Линдеманн во время соревнований в столице Италии со знакомой девушкой покинули гостинницу, и отправились смотреть город. Однажды ночью он вышел по пожарной лестнице из отеля лишь для одной цели — секс-шоп. На следующий день он вернулся в гостиницу, но неприятностей избежать не удалось — его вызвали на допросы в Штази (служба безопасности ГДР).

Однако, причиной ухода Тилля со спорта стала травма мышц живота во время тренировки.

По воспоминаниям Линдеманна, его первым местом работы стала торфяная компания, правда, парня уволили оттуда через 3 дня.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн в молодости / https://www.facebook.com/pg/Lindemann

Творческая деятельность

Музыкальную карьеру Тилль начал с игры на ударных в малоизвестной  панк-рок-группе First Arsch.

В 1993 году друг Линдеманна Рихард Круспе предложил ему петь в группе. Тилль этому очень удивился, так как никогда не рассматривал себя в этой роли. Но Круспе настоял на своем, ведь он слышал, как поет Тилль, и видел, как он владеет музыкальными инструментами. 

Таким образом, Линдеманн стал фронтменом новосозданной в 1994 году в Берлине группы Rammstein. 

Тилль Линдеманн
Группа Rammstein / https://www.rammstein.de

Первый альбом группы Herzeleid, записанный в сотрудничестве с Якобом Хельнером, принес коллективу мировую популярность.

Изначально, группа исполняла песни на английском языке, но Линдеманн настоял на том, что выступать Rammstein будет только на немецком. 

Вокалист не только является автором песен группы Rammstein, но и выпустил сборники своих стихов: Messer ("Нож") (2002 год) и In stillen Nächten ("В безмолвии ночи") (2013 год).

Rammstein, и сам Линдеманн известны эпатажными выходками как в клипах, так и на сцене. Некоторые поклонники отшучиваются, что песни группы стоит слушать без перевода, ведь в них Тилль поднимает темы секса, разврата, каннибализма и гомосексуализма.

Также на некоторые клипы Rammstein, например, на песню Pussy, телеканалы ставят цензуру и не показывают пикантные моменты.

На концертах мужчина ростом 184 сантиметров и весом около 90 килограмм ведет себя также откровенно, радуя зрителей огненным пиротехническим шоу. 

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн на концерте / https://www.facebook.com/pg/Rammstein

Один из самых известных клипов группы, на песню Mein Teil ("Часть меня"), был основан на реальных событиях. В 2001 году немец Армин Майвес искал через Интернет человека, который бы согласился быть съеденным. На объявление откликнулся программист Юрген Брандес. Они стали любовниками, впоследствии Майвес убил Брандеса, сохранил его мясо в морозильной камере и постепенно поедал его.

Однако, Линдеманн писал и более лирические песни.

В конце сентября 2011 года снялся в клипе группы Knorkator Du Nich.

В 2015 году Линдеманн создал музыкальный проект Lindemann совместно со шведским продюсером и музыкантом Петером Тэгтгреном.

Личная жизнь

В первый раз Линдеманн женился в 22 года. В браке в 1985 году у него родилась дочь Неле, которую после развода он в течение 7 лет воспитывал в одиночку.

Второй возлюбленной музыканта стала учительница Анна Кезелин, с которой Тилль жил в гражданском браке. У пары родилась в 1993 году дочь Мария-Луиза.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн с дочерьми / https://uznayvse.ru

В 2007 году Тилль стал дедушкой - его старшая дочь Неле родила сына Фрица Фиделя.

С 2011 по 2015 Линдеманн встречался с моделью Софией Томаллой.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн с Софией Томаллой / https://24smi.org

В 2017 году на фестивале "Жара" в Баку Линдеманн познакомился с украинской певицейСветланой Лободой. На афтепати фронтмен Rammstein ни на минуту не покидал певицу года и не сводил с нее восхищенных глаз.

Лобода
Лобода с Линдеманном / Фото:Telegram-канал SUPER

Линдеманн не только весь вечер провел в обществе знойной красотки, но и ушел вместе с ней с вечеринки. 

Лобода
Лобода и Линдеманн вместе покинули вечеринку / Фото:Telegram-канал SUPER

Когда Лобода забеременнела, СМИ прозвали отцом ребенка певицы именно Линдеманна - срок беременности, к слову, совпадает с тем временем. 

Певица родила дочь 24 мая 2018 года, и назвала малышку необычным именем - Тильда. 

Светлана Лобода, дочь
Светлана Лобода и ее дочь Тильда / instagram.com/lobodaofficial

18 октября в свой день рождения певица показала в Instagram семейное фото, на котором она позирует с детьми – старшей дочерью Евой и младшей Тильдой. Малышку на снимке придерживает мужская рука. На безымянных пальцах Лободы и мужчины красовались обручальные кольца, фанаты посчитали что на фото - рука Линдеманна.

В конце октября в Москве заметили Лободу, которая покинула Боткинскую больницу в Москве после экстренной операции на почках - но уехала 36-летняя певица не одна. Забирать ее приехал ни кто иной, как лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.

Линдеманн примчался в Москву в эконом-классе на первом же самолете, едва только он узнал о госпитализации Лободы; ради этого музыкант отложил съемки нового клипа в Европе.

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Тилль Линдеманн
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