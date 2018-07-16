Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, рассказала, какое имя она дала новорожденной дочери.

В интервью изданию Hello артистка призналась, что выбрала для малышки необычное имя – Тильда.

"Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит", – убеждена певица.

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Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 15 Июл 2018 в 10:48 PDT

Также певица намекнула на то ,кто является отцом Тильды - Лобода рассказал, что его знает весь мир.

"Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", - призналась артистка.

Полконники отметили, что имя двухмесячной девочки созвучно с именем Тилль – в СМИ и между фанатов активно обсуждается слух о том, что именно Линдеманн – солист группы Rammstein,является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.

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Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле.

Ранее солист Rammstein отреагировал на новость об отцовстве ребенка Лободы.