Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери

Артистка еще больше подогрела слухи о романе с солистом группы Rammstein.
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, рассказала, какое имя она дала новорожденной дочери.
В интервью изданию Hello артистка призналась, что выбрала для малышки необычное имя – Тильда.
"Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит", – убеждена певица.
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Также певица намекнула на то ,кто является отцом Тильды - Лобода рассказал, что его знает весь мир.
"Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", - призналась артистка.
Полконники отметили, что имя двухмесячной девочки созвучно с именем Тилль – в СМИ и между фанатов активно обсуждается слух о том, что именно Линдеманн – солист группы Rammstein,является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.
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Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле.
Ранее солист Rammstein отреагировал на новость об отцовстве ребенка Лободы.