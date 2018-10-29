Из-за операции Лобода понесла крупные финансовые потери: названа сумма

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Из-за перенесенной на почке операции украинская певица Светлана Лобода понесла убытки на сумму десять миллионов рублей (около 4,2 млн грн).

Как сообщает "СтарХит", только аренда московской площадки на семь тысяч зрителей, где 25, 26 и 28 октября должны были пройти концерты певицы, обошлась Лободе в шесть млн руб. (около 2,6 млн грн).

Кроме того, Лобода привезла из Киева в Москву коллектив из 40 человек. Билеты на поезд в один конец стоили около 250 тыс. руб. (около 107 тыс. грн).

24 октября СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу. Позже информацию о госпитализации артистки подтвердила пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.

В тот же день певица перенесла экстренную операцию.

Светлана Лобода - украинская поп-певица, автор песен. Карьеру начала в составе группы "ВИА Гра". Наибольшую популярность снискали ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и др. В мае 2018 года Лобода родила второго ребенка.