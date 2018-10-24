Светлану Лободу срочно госпитализировали с опасным расстройством

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинскую певицу Светлану Лободу доставили в одну из московских больниц с подозрением на обструкцию почки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на близких артистки.

Певица жаловалась на "сильные боли в животе". По словам собеседника издания, Лободу увезли в больницу с репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября.

"Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание", - рассказал источник, отметив, что в данный момент врачи делают "все возможное для стабилизации" состояния Лободы.

Собеседник добавил, что информации об отмене концертов, запланированных на 25,26 и 28-го октября пока не поступало.

В мае этого года Светлана Лобода родила второго ребенка.

"35-летняя певица Светлана Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе... Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка - 3 кг, рост - 48 см", - сообщали СМИ.