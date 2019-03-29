"Именно с таких вещей все и начнет сыпаться": в сети обсуждают скандальный новый клип Rammstein

Кадр из нового клипа Rammstein

В Германии разгорается скандал из-за нового клипа группы Rammstein - Deutschland, который был представлен публике 28 марта.

Первый за семь лет музыкальный клип на песню "Германия" выпущен в поддержку нового альбома рок-группы, который должен выйти в мае. За 15 часов видео набрало почти 7 млн просмотров.

Обвинения в антисемитизме

Уже тизер-трейлер клипа вызвал крайне неоднозначную реакцию, а после презентации полноценного десятиминутного клипа на Rammstein обрушился град критики. Прежде всего группу начали обвинять в эксплуатации темы Холокоста.

Так, в комментарии изданию Bild министр образования Шлезвиг-Гольштейна и пресс-секретарь Еврейского форума в ХДС Карин Приен заявила, что видеоряд представляет собой "отвратительную безвкусицу, которая, конечно, служит только для генерации кликов".

С ней согласен Феликс Кляйн, уполномоченный Федерального правительства по антисемитизму.

"Красная линия была пересечена с постановкой музыкантов Rammstein, про узников концлагеря, приговоренных к смертной казни. "Если это способствует продвижению нового альбома, я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества", - сказал Кляйн.

Клип Rammstein также называли "безответственной выходкой", "эксплуатацией правами художника", "злоупотреблением страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях", "отвратительным легкомыслием", "инструментализацией и преуменьшением Холокоста", а также другими эпитетами и оценками.

Причиной реакции стала желтая звезда на робе заключенного. Такие звезды носили на одежды евреи в нацистской Германии, в том числе в концлагерях.

Также видео Rammstein - Deutschland вызвало гнев феминисток и ЛГБТ-сообщества, которое остро отреагировало на присутствии в виде розового треугольника, который является одним из самых узнаваемых символов сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Rammstein - Deutschland: реакция соцсетей

Также клип и текст песни "Германия" активно обсуждается в социальных сетях.

Историк Михаил Диунов отмечает, что в новом клипе Rammstein уровень глумления над современными представлениями о политкорректности достиг пика на кадрах, с негритянкой в мундире СС.

"Это очень важный момент, потому что именно с таких вещей все и начнет сыпаться", - считает он.

Журналист Роман Попков назвал клип Rammstein - Deutschland "ослепительным как сама тысячелетняя Германия":

"Искаженные от ужаса лица римских легионеров в Тевтобургском лесу, рыцари и королевы, костры из книг, черные мундиры, гул ФАУ-ракет, ГДРовские офицеры ногами на стол. Это вау.

Ссылка в первом комментарии, так как Цукерберговское гетто ненавидит ютуб.

Интересно, фейсбук забанит меня за белый национализм?"

Музыкальный критик Артем Рондарев указывает, что Rammstein присвоили себе язык поп-культуры, создав из ее клише свой узнаваемый язык.

Яков Коган считает, что песня Германия получилась вполне рядовой для группы, а основное внимание к ней приковано из-за образов клипа, а не музыки.

Равим Шмуклерович отмечает, что Rammstein - Deutschland это действительно очень серьезное и продуманное произведение искусства с уймой смыслов:

"Остановимся на самом первом произношении фразы "Deutschland, Deutschland über allen". Уточняю - в отличие от старого гимна и "über alles" (над ВСЕМ), "über allen" это над ВСЕМИ. Над людьми, а не над миром.

Так вот, Линдеманн появляется при произношении этой фразы в трех ипостасях в течении пяти секунд. Скриншоты поочередно:

Гитлер, начало 20-х еще с усами, а не с усиками.

Абстрактный чувак в тюрьме союзников после 1945 года.

Абстрактный заключенный концлагеря - и вот это "über allen" он произносит так, словно идите все нах*й, но все равно "über allen" хоть ты тресни.

Молодцы ребята. Прекрасный сценарий и режиссура. Совершенно гениальная, глубоко продуманная вещь. За 5 минут и на коленке такое не делается. Они явно работали нед этим много лет"

Rammstein - Deutschland: Текст песни на русском

В сети появился текст песни группы Rammstein и ее перевод на русский.

Ты (ты, ты, ты, ты)

Рыдала много (рыдала, рыдала, рыдала, рыдала)

Душой разделена (разделена, разделена, разделена, разделена)

Сердцем объединена (объединена, объединена, объединена, объединена)

Мы (мы, мы, мы, мы)

Уже вместе долгое время (вы, вы, вы, вы)

Твоё дыхание холодно (так холодно, так холодно, так холодно, так холодно)Твоё сердце

пылает (так горячо, так горячо, так горячо, так горячо)

Ты (ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь)

Я (я знаю, я знаю, я знаю, я знаю)

Мы (мы, мы, мы, мы)

Вы (вы остаётесь, вы остаётесь, вы остаётесь, вы остаётесь)

Германия, моё сердце пылает

Хочу любить и осуждать тебя

Германия, твоё дыхание холодно

Так молодо и тем не менее старо

Германия!

Я (ты, ты, ты, ты)

Я никогда не хотел покинуть тебя (ты плачешь, ты плачешь, ты плачешь, ты плачешь)

Кто-то может любить тебя (ты любишь, ты любишь, ты любишь, ты любишь)

Кто-то хочет ненавидеть (ты ненавидишь, ты ненавидишь, ты ненавидишь, ты ненавидишь)

Высокомерна, превосходна

Захватывай, передавай

Внезапность, атака

Германия, Германия над всем

Германия, моё сердце пылает

Хочу любить и осуждать тебя

Германия, твоё дыхание холодно

Так молодо и тем не менее старо

Германия, твоя любовь

Это благо и проклятье

Германия, моя любовь

Я не могу её отдать тебе

Германия!

Германия!

Ты

Я

Мы

Вы

Ты (подавляющая, избыточная)

Я (сверхчеловек, утомлённый)

Мы (кто высоко заберётся, упадёт на дно)

Вы (Германия, Германия над всем)

Германия, моё сердце пылает

Хочу любить и осуждать тебя

Германия, твоё дыхание холодно

Так молодо и тем не менее старо

Германия, твоя любовь

Это благо и проклятье

Германия, моя любовь

Я не могу её отдать тебе

Германия!

Rammstein - Deutschland: смотреть клип