Rammstein попал в скандал из-за нацизма с первым за 10 лет клипом

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein / Фото: скриншот из видео

Немецкая группа Rammstein впервые с 2012 года выпустила клип на песню Deutschland (Германия), который сразу после публикации вызвал критику со стороны еврейских организаций из-за изображения нацистского концлагеря.

Клип довольно продолжительный по времени – более девяти минут. Ролик опубликован в YouTube и стремительно набирает просмотры.

Участники группы в клипе носят на груди нанесенные на одежду треугольники. Как известно, розовый нацисты заставляли носить заключенных-гомосексуалов, а красный носили политзаключенные. Также на груди одного из музыкантов можно увидеть желтую шестиконечную звезду.

В видео зрители видят музыкантов Rammstein в различных образах, в том числе в виде римских легионеров.

Еврейский контекст вызвал критику ряда организаций. В частности, экс- глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост, в комментарии DW заявила, что Rammstein переступили черту и использовали страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях. Согласился с ее мнением и уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. В иерусалимском мемориале Яд Вашем заявили, что изображения Холокоста в искусстве, как правило, не критикуют, но призвали музыкантов более уважительно относиться с памяти жертв.

Как ранее сообщалось, The Prodigy после смерти солиста Кита Флинта прекращает гастрольную деятельность на неопределенный срок и не будет выступать на одном из столичных фестивалей UPark Festival.