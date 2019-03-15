Стало известно, кто заменит The Prodigy на UPark Festival

15 марта 2019, 13:36

"Лютый рейв" обещают устроить Die Antwoord.

продиджи
The Prodigy прекратили гастрольную деятельность / Фото: Facebook/The Prodigy

Группа The Prodigy после смерти солиста Кита Флинта прекращает гастрольную деятельность на неопределенный срок и не будет выступать на одном из столичных фестивалей UPark Festival.

Организаторы фестиваля, который пройдет 16-18 июля в Киеве, нашли замену артистам. На странице фестиваля в Instagram появилась новость, что новыми хедлайнерами 18 июля станут звезды южноафриканского хип-хопа и одна из самых провокационных групп Die Antwoord. Впервые музыканты выступали в Украине в августе 2018 года.

"Их прошлое выступление разорвало Киев на куски и дало четко понять, что такое настоящий лютый рейв. Вопреки опасениям о том, что первый концерт станет единственным, возвращение группы в Украину оказалось неизбежным. Рады поделиться новым именем в лайнапе UPark Festival: встречайте, звезды южноафриканского хип-хопа и одна из самых провокационных групп современности @dieantwoord. Уже этим летом они снова бросят дерзкий вызов украинской публике. Да будет рейв!", -сказано в сообщении.

/ https://www.instagram.com/uparkfestival/

Также организаторы сообщили, что делать с билетами тем, кто не хочет идти на фестиваль из-за отмены выступления The Prodigy.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также "Главред" собрал лучшие клипы The Prodigy.

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UPark Die Antwoord
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