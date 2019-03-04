Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy

Кит Флинт /Andy Sheppard Redferns

В понедельник, 4 марта, на 50-м году жизни ушел из жизни Кит Флинт − вокалист и танцор легендарных фриков британской и мировой сцены, группы The Prodigy.

Идеологу коллектива, Лиаму Хоуллету, лучше остальных удалось и поставить на поток сочинение песен, в которых панк вступил едва ли не в сексуальную связь с брейкбитом. Однако своим всемирным успехам и турне по стадионам The Prodigy в немалой степени обязаны живому воплощению фричества (полупобритому, с покрашенными в вырвиглазные цвета и татуированному донельзя) Флинту и запоминающимся-мозговыносящим клипам. Главред составил подборку лучших, на наш взгляд, видеороликов коллектива.

1. Out Of Space

Начало, как говорится, начал. Уже в первом более-менее заметном клипе стало ясно, что The Prodigy знают толк в том, как нужно расширять сознание с помощью музыки – с помощью страусов, регги-мотивов (основой для песни стал старый ямайский хит Chase the devil Макса Ромео) и танцы на грани экспрессии.

2. Voodoo People

Первый клип, в котором свой фирменных демонически-фриковатый стиль The Prodigy показали во всей красе. По сюжету, участники коллектива пытаются спастись от шамана зловещего гаитянского культа вуду (которого, кстати, сыграл еще один музыкант группы − Лерой Торнхилл. К слову, клип подвергся цензуре на главном в то время музыкальном канала мира – MTV. Телевизионщики под корень вырезали фрагменты реальных вудуистских ритуалов вуду и только тогда пустили ролик в эфир.

3. Firestarter

С этим видеороликом у The Prodigy возникла куда более серьезные проблемы. В 1997-м европейское музыкальное ТВ восприняло Firestarter куда как негативно, потому что в нем музыканты не скрываясь, говорили о том, что "нужно крушить и сжигать". Однако трек все равно много месяцев провисел в хит-парадах и стал для The Prodigy классическим. В клипе же, снятом в заброшенном участке лондонской подземки, Кит Флинт в первый раз примерил на себя образ "сущего дьявола".

4. Breathe

В этом клипе на сторону тьмы не то, что перешел, а даже перескочил и второй танцор/вокалист The Prodigy Максим Реалити (настоящее имя – Кит Палмер). Он в роли окончательное поехавшего и слетевшего с катушек безумного психиатра как бы ставил всем зрителям окончательно негативный диагноз и назначал "лечение". Любопытно, что изобилующий мраком и насквозь пропитанный темой психических заболеваний, в Breathe получил приз от MTV как лучшее танцевального видео-1997.

5. Smack My Bitch Up

Без шансов и вариантов – самый наглый, громкий, скандальный и противоречивый клип The Prodigy. На коллектив тогда нападали все, кто только можно − правозащитники, правоохранители, те же телевизионщики в конце концов (MTV снова показал цензурированную версию). Да что тут говорить – через два десятка лет на всем Youtube нет этого клипа в хорошем качестве. Хотя в наше время невозможно представить, чтобы организации по защите прав женщин вообще допустили ротацию этого клипа. Но The Prodigy такая реакция была и нужна – иначе бы они не называли трек фразой, которую со сленга можно приблизительно перевести как "Вмажь меня по вене". Ну а режиссер клипа Йонас Акерлунд сразу начал получить заказы от титанов шоу-бизнеса типа Мадонны или Metallica.

6. Girls

Вряд ли этот ролик можно назвать полноценным клипом. Это скорее такой себе коллаж с "движущимися картинками", наполненный апокалиптическими мотивами. В этой работе The Prodigy не отказали себе в удовольствии всласть поэкспериментировать с психоделикой – при помощи иллюстраторам Мэтту Куку и Джулиан Хаус. И музыканты подпустили большую такую сексистскую шпильку в адрес девушек – мол, они мир быстрее разрушат, чем спасут.

7. Omen

Клип, выпущенный после долгого творческого затишья. The Prodigy вернулись с хитом, явно вдохновленным классической серией "ужастиков" − Омен. Больше того, в ролике музыканты как бы пытались передать самым проницательным зрителям некий тайный месседж – чтобы легче было справляться с тревогой перед непонятным и угрожающим.

Напомним, тело Кита Флинта без признаков жизни было найдено в его доме в английском графстве Эссекс 4 марта. Позднее полицейские рассказали журналистам, что 49-летний вокалист The Prodigy совершил самоубийство.