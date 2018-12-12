Rag'n'bone Man и The Prodigy: оглашены хедлайнеры фестиваля UPark

Rag'n'bone Man выступит в Киеве на UPark Festival / https://www.instagram.com/ragnbonemanuk/

UPark Festival пройдет в Киеве летом 2019 года, и организаторы уже объявили хедлайнеров фестиваля.

Даты и участников фестиваля организаторы огласили на официальной странице в Instagram UPark Festival.

Впервые в Украине выступит британский соул-исполнитель и лучший исполнитель по версии Brit Awards Rag’n’Bone Man, автор мирового хита Human. Его выступление состоится 17 июля.

Знаменитые британцы The Prodigy выступят 18 июля, и представят треки с нового альбома No Tourists.

Кроме того, на UPark выступит молодая британская группа Pale Waves. Они представили дебютный студийный альбом My Mind Makes Noises лишь в сентябре этого года, а пластинка уже достигла 8 места в британских чартах.

Также на сцену фестиваля выйдут калифорнийцы SWMRS.

Напомним, UPark Festival 2019 пройдет в Киеве 16-18 июля 2019 года. Новой локацией фестиваля станет Sky Family Park.

Ранее "Главред" собрал даты концертов в Украине и цены на билеты.