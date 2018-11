Kiss, LP, Twenty One Pilots, Monatik и другие: даты концертов в Украине и цены на билеты

Группа Kiss выступит в рамках прощального тура / kissonline.com

Многие яркие представители мировой и украинской музыкальной арены анонсировали туры в поддержку своих новых или ожидаемых альбомов.

"Главред" проверил, кто в конце 2018 и в 2019 году планирует собирать стадионы, продолжит уже начатое турне, или порадует зрителей качественным новым шоу, чтобы планировать меломанские вылазки на любимых артистов.

Макс Барских

Когда: 29 ноября 2018 года.

Где: столичный Международный выставочный центр.

Цены за билеты: 1 фан-зона – 849 гривен, 2 фан-зона – 599 гривен, от 2-3 тысяч гривен за место в Deluxe и VIP Box за 25 тысяч гривен.

Украинский певец Макс Барских представит новое шоу-предпрослушивание "Семь" – оно будет посвящено эстетике 80-х. Весь концепт концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель. Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста.

Tiesto

Когда: 12 декабря 2018 года.

Где: Киев, Stereo Plaza.

Цены за билеты: фан-зона – 1099 гривен, VIP-места от 4,5 до 5, 5 тысяч гривен.

Один из самых известных и авторитетных диджеев мира Tiesto возвращается в Киев с новой программой – не пропусти!

Тина Кароль

Когда: 31 декабря 2018 года.

Где: Киев, Национальный дворец искусств Украина.

Цены за билеты: от 200 до 2250 гривен.

Тина Кароль выступит с новогодней программой, в которой прозвучат Рождественские колядки в современном исполнении, а также самые хиты певицы.

Twenty One Pilots

Когда: 30 января 2019 года.

Где: Киев, Дворец Спорта.

Цены за билеты: от 1890 гривен за билет.

Группа Twenty One Pilots в рамках масштабного мирового Bandito Tour с новым альбомом Trench посетит и Киев. Они представят как известные песни, так и свеженькие треки, например, Jumpsuit и Nico and the Niners.

Years and Years

Когда: 14 февраля 2019 года.

Где: Киев, Stereo Plaza.

Цены за билеты: 990 гривен в фан-зоне, VIP-фан – 1290 гривен, VIP места от 2 тысяч гривен.

Years & Years - британское трио из Лондона, выступающее в стиле электроник. Группа впервые приедет в Украину с концертом, хотя уже снимали в Пуще-Водице клип на песню Shine. Трио презентует свой новый альбом Palo Santo.

LP

13 апреля — Харьков, Дворец спорта (первые билеты: 599-799 гривен).

14 апреля — Киев, Дворец спорта.

16 апреля — Одесса, Дворец спорта (первые билеты: 399-799 гривен).

18 апреля — Львов, СКА Велотрек (первые билеты: 899-2199 гривен).

Лаура Перголицци, которая выступает под сценическим псевдонимом LP, снова выступит в Украине. Тур по городам Украины артистка устроит в поддержку альбома Heart To Mouth, который выйдет 7 декабря 2018 года.

Monatik

Когда: 1 июня 2019 года.

Где: Киев, НСК "Олимпийский".

Цены за билеты:Golden fan – 1799 гривен, Fan 1 - 799 гривен, Fan 2 – 549 гривен, сектора от 499 до 2499 гривен.

Monatik презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны - НСК "Олимпийский". В альбоме будут представлены уже ставшие хитами синглы "То, от чего без ума", "Жизнь поет", "Зашивает душу", "Цей день" (feat Нина Матвиенко). Более того, совместный трек "Глубоко..." с Надей Дорофеевой.

Kiss

Когда: 16 июня 2019 года.

Где: Киев, НСК "Олимпийский".

Цены за билеты: Platinum fan – 1899 гривен, Golden fan – 1899 гривен, Fan – 799 гривен, сектора от 1399 гривен.

Американская рок-группа Kiss впервые выступит в столице Украины. Рокеры приедут с прощальным туром под названием End Of The Road.

Disturbed

Когда: 18 июня 2019 года.

Где: Киев, Stereo Plaza.

Американская метал-группа Disturbed впервые приедет в Украину и представит новый альбом Evolution, записанный в октябре 2018 года.

Lacuna Coil

Когда: 16 августа 2019 года.

Где: фестиваль ZaxidFest.

Lacuna Coil станут первыми хедлайнерами рок-сцены музыкального фестиваля ZaxidFest, который пройдет с 16 по 18 августа в селе Родатычи под Львовом.