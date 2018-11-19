Певица LP вновь выступит в Украине: даты и города

Лаура Перголицци снова приедет в Киев / https://www.instagram.com/iamlpofficial/

Американская певица Лаура Перголицци, которая выступает под сценическим псевдонимом LP, снова выступит в Украине.

Знаменитость даст концерты в четырех городах страны, передает Karabas.live:

13 апреля — Харьков, Дворец спорта (первые билеты: 599-799 грн).

14 апреля — Киев, Дворец спорта.

16 апреля — Одесса, Дворец спорта (первые билеты: 399-799 грн).

18 апреля — Львов, СКА Велотрек (билеты: 899-2199 грн).

Тур по городам Украины артистка устроит в поддержку альбома Heart To Mouth, который выйдет 7 декабря 2018 года.

Билеты на концерт поступят в продажу 22 ноября.

Ранее в Киеве впервые выступит американская группа Disturbed.