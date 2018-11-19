В Киеве впервые выступит американская группа Disturbed

Группа Disturbed выступит в Киеве / https://www.facebook.com/Disturbed/

Американская метал-группа Disturbed впервые приедет в Украину, и даст концерт в столичной клубе Stereo Plaza.

Выступление состоится 18 июня 2019 года. Квартет представит новый альбом Evolution, записанный в октябре 2018 года.

Купить билеты на концерт группы можно будет с 23 ноября.

Группа Disturbed была основана в 1994 году, с тех пор музыканты продали около 50 миллионов копий альбомов во всем мире, выпустили семь студийных альбомов и один концертный.

Ранее стало известно, что в Киеве выступит группа Kiss: когда концерт, где купить билеты.