В Киеве выступит группа Kiss: когда концерт, где купить билеты

Группа Kiss выступит в Киеве / kissonline.com

Американская рок-группа Kiss впервые выступит в столице Украины. Рокеры приедут с прощальным туром под названием End Of The Road.

Грандиозный концерт пройдет 16 июня 2019 года на НСК "Олимпийский".

Приобрести билеты на первое и последнее выступление в Украине можно на сайте www.anshlag.com.ua/kiss - именно тут началась регистрация на покупку первых билетов по самой низкой цене. Продажа билетов для всех зарегистрированных начнется в 19:00 7 ноября.

Свободная продажа билетов начнется с 09:00 10 ноября. Действует гарантия возврата билета.

Также на шоу можно приобрести VIP-пакеты - они доступны на официальном сайте группы.

Группа Kiss выступит на НСК "Олимпийский" / https://www.kissonline.com

За свою 45-летнюю историю Kiss не раз подтверждали свой титул одного из самых зрелищных рок-коллективов: их концерты каждый раз поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями. Кроме того, на их счету более 100 миллионов проданных альбомов, а фанатская "Армия Kiss" насчитывает миллионы людей в странах всего мира.

"Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия, было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы. Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть Kiss для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими поднялись на нее: непримиримыми и необузданными", - пообещали участники Kiss.

Напомним, группа Kiss была основана в американском Нью-Йорке в январе 1973 года, коллектив играет музыку в жанрах глэм-рок и хард-рок. В сентябре 2018-го стало известно, что коллектив решил уйти со сцены и отправляется в прощальный тур.