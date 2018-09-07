Monatik выпустил искреннее промо-видео к масштабному концерту

Monatik даст большой концерт на НСК "Олимпийский" 1 июня 2019 года / Фото: tv.ua

Певец, автор песен, композитор Дмитрий Монатик (Monatik), который объявил Stadium Show "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский" 1 июня 2019 года, презентовал промо ролик.

На своем YouTube-канале артист поделился проникновенным промо-роликом, в котором показано архивные видео знаковых моментов своего творческого пути. Видеоряд сопровождает невероятно честный и проникновенный стих Monatik.

Напомним, в первый день лета 2019 года - 1 июня Monatik презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны - НСК "Олимпийский". В альбоме будут представлены уже ставшие хитами синглы "То, от чего без ума", "Жизнь поет", "Зашивает душу", "Цей день" (feat Нина Матвиенко). Более того, совместный трек "Глубоко..." с Надей Дорофеевой.

Ранее сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком.