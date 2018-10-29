Эксклюзивно в киевском МВЦ: Макс Барских готовит новое шоу в стиле 80-х

29 октября 2018, 15:44

Уникальное событие будет посвящено новому лонгплею артиста.

Макс Барских
Макс Барских готовит новое шоу / Пресс-служба

29 ноября в киевском МВЦ состоится премьера нового шоу-предпрослушивания  украинского певца Макса Барских  "Семь".

Многотысячная аудитория будет вовлечена в первое эксклюзивное прослушивание альбома, релиз которого состоится спустя два месяца после премьеры на сцене. Как и весь lp "Семь", вобравший в себя черты танцевального сентиментализма, новое шоу Барских посвящено эстетике 80-х.  

"Я собрал пережитые мной истории и обрамил их синти-попом, дип-хаусом и привкусом 80-х, так как, мне кажется, в музыке того времени было много чувств и романтики. Я хочу поделиться своими песнями с первыми слушателями прямо на концерте, хочу ощутить их искреннюю волну восприятия "здесь и сейчас". Мы будем танцевать, петь и чувствовать вместе. Это шоу – настоящий праздник", - рассказывает Барских.

Макс Барских
Макс Барских выступит в столичном МВЦ / Пресс-служба

Весь концепт концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель.

"В этот раз все наши усилия, помимо традиционного сверхсветового и аудиовизуального решения, будут направленны на максимальную близость Макса с его зрителем. Мы хотим, чтобы каждая эмоция артиста была видна каждому человеку, пришедшему на концерт. Поскольку МВЦ вмещает гораздо больше людей, чем Дворец спорта, мы долго решали, как достичь поставленной задачи и в итоге разработали мультикамерную трансляцию во время концерта", - делится своими идеями режиссер шоу Алан Бадоев.

Макс Барских
Макс Барских готовит новое шоу / Пресс-служба

Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста в авторском прочтении хореографа-постановщика Руслана Махова.

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Макс Барских
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