"Как на обложку журнала": Макс Барских восхитил фанатов архивным снимком

Макс Барских показал архивное фото / Фото: пресс-служба Макса Барских

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками архивным фото.

На своей странице в Instagram Барских поделился снимком, на котором с улыбкой пристально смотрит в камеру.

"Нашел старую фотографию. Давно это было...", - подписал кадр Барских.

Подписчики отметили, что артист изменился только к лучшему, и восхитились его взглядом и улыбкой.

"Когда даже на документы сфоткался так, как на обложку журнала", "Тот взгляд и улыбка, это твоя фишка, ты красавчик!", "Наверное, когда еще фабрикантом был...", - расхваливали поклонники.

Ранее Макс Барских представил новый трек, и покорил фанатов.