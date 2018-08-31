"Эта песня словно мужское откровение": Макс Барских представил новый трек, и покорил фанатов

31 августа 2018, 16:38

Песня вошла в новый альбом певца, который выйдет осенью.

Макс Барских
Макс Барских выпустил новый трек / Пресс-служба Макса Барских

Украинский певец Макс Барских выпустил лирик-видео на песню "Вспоминать".

Ролик появился на официальном YouTube-канале артиста. В новом лирик-видео тысячи личных историй слушателей объединены в одно осеннее воспоминание о любви.

"Вспоминать" - первый сингл из будущего альбома музыканта "7". Он посвящен семи чувствам, которые его автор испытал за два года, прошедшие с момента релиза мультиплатинового альбома "Туманы". 

"Воспоминания - это чаще всего фрагменты лучшего, которые остаются после отношений. Я помню только хорошее и оставляю себе светлый портрет человека, которого любил. Вас ждет очень откровенный альбом, и он уже в пути", - рассказал Барских.

Дату релиза пятого лонг-плея музыканта объявит выпускающий лейбл. А live-презентация альбома "7" состоится 29 ноября в киевском международном выставочном центре. Режиссером грандиозного шоу выступает Алан Бадоев.

Первые отзывы на новый трек артиста уже оставили в комментариях под видео поклонники.

"Эта песня словно мужское откровение... замочная скважина в душу, приоткрытая дверь в мысли, узкий тоннель в сердце... просто космос!﻿", - написала Iana Pishchanetska. "Спасибо, за этот шедевр. Такая близкая история для меня", - отметила Анна Левицкая. "Песня ритмичная и в точку - у нас есть кого вспоминать﻿", - поделился Александр Телегин. "Чувствую осень. Прекрасная песня, прекрасный голос и прекрасная работа!", - написала Anelya Urazalina.

Ранее Макс Барских взволновал поклонниц полураздетым фото.

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Макс Барских Вспоминать
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