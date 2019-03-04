Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Кейт Флинт умер в 49 лет / https://www.instagram.com/theprodigyofficial

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в Великобритании в возрасте 49 лет.

Музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс, сообщает издание The Sun.

По предварительной информации полиции, следов насильственной смерти не было обнаружено.

В 8:08 утра в "скорую" поступило сообщение о том, что мужчина в городе Данмоу находится без сознания, на его спасение послали офицера скорой помощи, санитарную авиацию Essex и Herts Air и одну скорую помощь, но он скончался на месте.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне, Великобритания. В начале 1990-х Флинт был танцором The Prodigy, а в 1996 году впервые выступил в качестве вокалиста группы, исполнив самые известные хиты Firestater и Breathe.

В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля UPark Festival, который пройдет в Киеве.