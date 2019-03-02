Умер российский нобелевский лауреат Жорес Алферов

Жорес Алферов

На 89-м году жизни умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов.

Об этом сообщила супруга Алферова Тамара Дарская, передает РИА Новости.

В ноябре прошлого года ученого госпитализировали с подозрением на инсульт. В итоге диагноз не подтвердился, - врачи диагностировали у него гипертонический криз.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году. Он удостоился награды за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых микроэлектронных компонентов. С 1991 до 2017 года он занимал пост вице-президента Российской академии наук (РАН). С 1995 года - депутат Госдумы РФ.

Напомним, 24 февраля в возрасте 88 лет умер украинский композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб.