Умер известный украинский композитор

Лев Колодуб

В возрасте 88 лет умер украинский композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб.

Об этом сообщается на сайте Минкульта Украины.

"Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу, 22 февраля, был обнаружен мертвым в своем доме. Причиной смерти 48-летнего шоумена стало самоубийство. Издание отмечает, что у Стивенса наблюдались проблемы с психикой, в 2011 году его госпитализировали с биполярным расстройством личности.