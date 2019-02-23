Звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" покончил с собой

Броди Стивенс

Американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу, 22 февраля, был обнаружен мертвым в своем доме.

Об этом сообщило издание TMZ.

Причиной смерти 48-летнего шоумена стало самоубийство. Издание отмечает, что у Стивенса наблюдались проблемы с психикой, в 2011 году его госпитализировали с биполярным расстройством личности.

Стивенс создал собственное комедийное шоу Brody Stevens: Enjoy It! Также он принимал участие в съемках фильмов "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок".

3 февраля на 36-м году жизни умер российский рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).