Рэпер Децл умер

У Кирилла Толмацкого (Децла) остановилось сердце после концерта в Ижевске.
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни.
Об этом его отец продюсер Александр Толмацкий в Facebook.
"Кирилла больше нет", - написал он.
По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.
"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо", - приводит слова Беленца ИА REGNUM.
Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.
Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".
У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).