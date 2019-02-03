Рэпер Децл умер

Кирилл Толмацкий (Децл)

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни.

Об этом его отец продюсер Александр Толмацкий в Facebook.

"Кирилла больше нет", - написал он.

По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо", - приводит слова Беленца ИА REGNUM.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).