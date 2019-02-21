Умерла звезда сериала "Глухарь"

Дарья Егорычева умерла / Соцсети

В России в ночь на 21 февраля скончалась Дарья Егорычева, прославившаяся ролями в таких сериалах, как "Глухарь", "Тайна института благородных девиц" и "Одна любовь души моей".

"Дарья скончалась в 4:15 утра", – сообщили близкие артистки.

Место и время прощания пока не уточняются.

С 2012 года актриса боролась с раком легких, пишет ТАСС. У нее было несколько операций, она перенесла несколько курсов химиотерапии. Однако результатов лечение не дало.

Егорычева окончила ГИТИС. Съемкам в кино актриса предпочитала работу в театре. На ее счету роли в постановках "Золотой тюльпан Фанфана", "Бедная Лиза" и "Дневник, или На каждого мудреца довольно простоты".

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