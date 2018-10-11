Обвиненный в педофилии актер "Глухаря" покончил с собой

Михаил Фатеев покончил жизнь самоубийством / Кадр из сериала

Актер Михаил Фатеев, известный по роли в сериале "Глухарь", повесился в Москве в СИЗО.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

"Сосед Михаила Фатеева говорит, что спал в тот момент, когда все произошло. В камере они были вдвоем. Слова сокамерника Павла подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается", - сообщил Telegram-канал.

Напомним, 44-летнего артиста обвинили в совращении несовершеннолетнего. Фатеев познакомился у метро с 14-летним парнем, который раздавал листовки. Актер пообещал подростку помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет.

Подросток написал, завязалась переписка, однако, Фатеев стал отправлять парню фото и видео интимного характера, и звать домой.

Парень рассказал родителям, те, в свою очередь, подали заявление в полицию. Фатееву выдвинули обвинение в совращении малолетних и распространении порно.

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