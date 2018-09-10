За 2017 год в Украине 6500 человек свело счеты с жизнью

Наиболее проблемными в плане самоубийств являются подростки и ветераны АТО / Открытые источники

За 2017 год в Украине свели счеты с жизнью 6,5 тысячи украинцев.

"В Украине в 2017 году самоубийство стало причиной смерти почти 6,5 тысячи человек", - сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в понедельник, 10 сентября.

В Центре отметили, что во всем мире более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Самоубийство входит в пятерку самых частых причин смерти молодежи 15-19 лет во всем мире; суицид уносит больше жизней, чем текущие военные конфликты вместе взятые.

Также отмечается, что в последние 45 лет количество самоубийств в мире увеличилось 60%. В среднем каждые 40 секунд на планете кто-то лишает себя жизни.. В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте 15-44 лет и второй по значимости причиной смерти среди молодых людей от 10 до 24 лет.

Эти цифры не учитывают попытки самоубийств, которые происходят в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства.

В Украине наиболее рискованными к суициду группами населения являются подростки и ветераны АТО.

Читайте такжеДвойное самоубийство в центре Днепра: СМИ рассказали о новых жертвах игр в соцсетяхНапомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в 2017 году среди людей, которые длительное время находились в зоне АТО, в среднем в неделю сводили счеты с жизнью два-три человека. Позже начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский опроверг эти данные.

Также ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Позднее стало известно о том, что в Украине в Украине появилась еще одна жертва опасных игр в соцсетях.

Напомним, "Главред" рассказывал, как защитить своего ребенка от суицидальной игры "Момо".

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.