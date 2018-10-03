44-летнего актера сериала "Глухарь" задержали за совращение подростка

Михаила Фатеева задержали в Москве / kino-teatr.ru

Актера Михаила Фатеева, известного по роли в сериале "Глухарь", задержала полиция в Москве.

По информации Telegram-канала Mash, 44-летнего артиста обвиняют в совращении несовершеннолетнего.

Фатеев обратил внимание на 14-летнего мальчика у входа в метро, когда тот раздавал рекламные буклеты. Актер пообещал подростку помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет. Парень написал, и в ответ Фатеев стал отправлять ему фото и видео интимного характера, и звать домой.

Подросток рассказал все родителям, и они подали заявление в полицию. Теперь Фатеева обвиняют в совращении малолетних и распространении порно.

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