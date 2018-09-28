Жительница Америки обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Роналду никак не прокомментировал обвинения ушлой американки / Reuters

Прокатившаяся по мирк эпидемия обвинений в изнасилованиях известных, связанная с движением MeToo, не обошла своим вниманием и футбол; так, одного из известнейших футболистов мира, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании.

Согласно информации СМИ, футболист якобы изнасиловал американку по имени Кэтрин Майорга в 2009 году в Лас-Вегасе (США). Как утверждает женщина, Роналду после содеянного якобы заплатил ей $ 375 тысяч за молчание. Однако 34-летняя Майорга все-таки впервые публично выступила в СМИ на тему своей встречи с Роналду девятилетней давности, говорится в статье немецкой газеты Spiegel.

СМИ публикуют информацию о том, что стороны якобы пришли к соглашению - и в обмен Майорга обязалась не выставлять свои обвинения и уничтожить все доказательства, связанные с делом.

Читайте такжеРежиссера "Стражей Галактики" уволили за старые твиты про педофилию и изнасилованиеАдвокаты португальского форварда уже подали апелляцию на заявление женщины. Сам Роналду не давал комментариев по этой ситуации.

Ранее стало известно что актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 22-летняя актриса из Франции, имя которой не называется, выдвинула обвинения в понедельник, прокуратура Парижа начала предварительное расследование. Сам Депардье обвинения француженки полностью отрицает, сообщил его адвокат.

Напомним, появились новые подробности секс-скандала с итальянской актрисой и активисткой Азией Ардженто. Будучи одной из самых последовательных противниц Харви Вайнштейна и домогательств, она сама оказалась виновна в случае домогательства, да еще и к несовершеннолетнему.