Активистку движения против домогательств Азию Ардженто саму обвинили в домогательствах

Азия Ардженто сама оказалась виновна в том, в чем обвиняла других / EPA / UPG

20 августа The New York Times опубликовало статью, в которой рассказывается о домогательствах актрисы и режиссёра Азии Ардженто, к тогда еще несовершеннолетнему актёру и музыканту Джимми Беннету. Ардженто - одна из самых известных активисток движения против домогательств MeToo и в числе первых выступила против продюсера Харви Вайнштена.

Отмечается, что статья The New York Times основана на анонимно присланных изданию документах, где якобы подтверждаются отношения между Ардженто и Беннетом. Туда же, сообщило издание, были вложены файлы, описывающие сделку между актёром и режиссёром.

"В 2013 году Беннет приехал на встречу с режиссёром в отель в пригороде Лос-Анджелеса. В номере они выпили, после чего Ардженто показала свои записки и поцеловала. Актриса сняла с него штаны, чтобы сделать минет, после пара занялась сексом. По завершению Ардженто сделала несколько фотографий и Беннет уехал — в её инстаграме остались совместные снимки из отеля. Ещё несколько фото приложили к Читайте такжеСекс-скандал с Вайнштейном: обвиненный в изнасилованиях продюсер вышел под залогделу, но только на одном видны их лица", - сообщается в материале.

Беннет позднее заявлял, что описанное заставило его испытать невыносимое "чувство отвращения". Адвокат актёра добавил, что тот не смог справиться со своими чувствами, когда Ардженто стала одной из центральных фигур дела против Вайнштейна и начала обвинять его в домогательствах.

В предоставленных газете документах говорится, что через месяц после присоединения Ардженто к антивайнштейновской кампании с ней связался сам Беннет. Адвокаты актёра заявили, что домогательства Ардженто нанесли Беннету "моральные травмы" и он намерен обратиться в суд.

При этом еще три источника подтвердили изданию, что актриса действительно заплатила Беннету 380 тысяч долларов за молчание.

Ардженто познакомилась с Беннетом, когда ему было семь лет. А во время описанных в документах событий с домогательством Ардженто было 37 лет, а Беннету - 17. Согласно законам Калифорнии, возраст сексуального согласия наступает в 18 лет.

В 2013 году режиссёр и актёр были знакомы 10 лет: впервые они поработали вместе в 2004 году в фильме "Цыпочки". Ардженто сыграла мать Беннета, работающую проституткой. Позднее, при встрече в отеле, Ардженто заявляла, что "ждет своего давно утраченного сына".

Читайте такжеО секс-скандале с участием Вайнштейна решили снять фильм. Не порноВ материале The New York Times указано, что после совместной работы между Беннетом и Ардженто сложились дружеские отношения, но неизвестно, общались ли они после заключения сделки о молчании. Представители звезд отказались комментировать ситуацию.

Ардженто сыграла особую роль в кампании против Вайнштейна; она одной из первых обвинила продюсера и в дальнейшем постоянно выступала против домогательств, тем паче, что ее история оказалась схожа с историей Беннета. Тем ужаснее оказались выдвинутые ей обвинения, которые в итоге стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ из-за прошлого режиссёра - ведь Ардженто стояла у истоков движения MeToo и выступала с яркими речами в защиту актрис, переживших домогательства.

Медиа попросили не дискредитировать движение MeToo, даже несмотря на столь жуткие обвинения в адрес Ардженто. Журналисты напомнили, что даже если поступок актрисы действительно был, это никак не оправдывает действия Вайнштейна. Также они попросили не лишать её права защитить себя от сексуальных домогательств, даже если она в прошлом совершала подобные вещи.

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.