В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами

Вилли Дилле заявила, что ее изнасиловали и угрожали / AD

Член городского совета Гааги от ультраправой "Партии Свободы", 53-летняя Вилли Дилле покончила жизнь самоубийством.

В своем Facebook политик опубликовала видео, на котором заявила, что в марте прошлого года ее похитили и изнасиловали мусульмане, пишет AD со ссылкой на ее окружение.

"Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете", - сказала она на видео.

Также Дилле заявила, что уходит из политики из-за получаемых ей многочисленных угроз. Так, в последнее время, по ее словам, ей угрожают "перерезать горло и оставить истекать кровью".

"Я просто боюсь, что они причинят вред моим детям, моим близким. Я не могу с этим смириться. Они не любят женщин", - сказала она.

Читайте также«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасилованииДилле обвинила другого депутата, Арнуда Ван Доорна, в организации изнасилования. "Он сильно меня ненавидит, ужасно злой человек", - сказала она. Ван Доорн, который находится в отпуске, заявил о рассмотрении им возможности подачи иска за клевету.

Вилли Дилле 25 лет помогала людям с инвалидностью, была замужем, имела четырех детей. Однако два с половиной года назад она попала под обстрел после того, как в Facebook показала видео, в котором высказано мнение о том, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены.

Напомним, ранее в Нидерландах из-за секс-скандала уволили дирижера.