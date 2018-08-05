В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности

Даниэле Гатти попал в секс-скандал

В Нидерландах Королевский оркестр Консертгебау принял решение об увольнении главного дирижера Даниэле Гатти из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

По данным The Washington Post, Гатти неподобающе вел себя относительно двух коллег-женщин в 1996 и 2000 годах.

При этом в заявлении оркестра сказано, что данные обвинения "вызвали множество волнений среди музыкантов и сотрудников", а сама ситуация "нанесла непоправимый ущерб отношениям между оркестром и дирижером".

В свою очередь Гатти называет все обвинения "клеветнической кампанией".

Напомним, в Ватикане из-за секс-скандала ушел в отставку влиятельный кардинал.