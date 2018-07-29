В Ватикане из-за секс-скандала ушел в отставку влиятельный кардинал

Бывший архиепископ Вашингтонский кардинал Теодор Маккаррик вынужден быть уйти с занимаемой должности из-за обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.

Это произошло впервые за 100 лет, когда член коллегии кардиналов Ватикана покинул ее добровольно, передает ВВС.

Церковь расследует обвинения в том, что он почти 50 лет назад он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника. Позже еще несколько священников обвинили кардинала в домогательствах.

Маккаррик утверждает, что события 50-летней давности не помнит. Однако жалоб собралось такое количество, что расследованием занялась и полиция. Стало известно, что были молодые люди, который получили за молчание от священника компенсацию.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 60-летний мужчина, который утверждает, что кардинал домогался его в 11-летнем возрасте и на протяжении 20 лет.

Напомним, женщины-христианки, получившие статус "невест Христовых" и обязавшиеся беречь свою девственность, оказались шокированы новыми распоряжениями из Ватикана, в которых говорится, что отказ от секса − не обязателен.