Жерару Депардье выдвинули обвинение в изнасиловании и домогательствах

Жерар Депардье отрицает обвинения / EPA / UPG

Известного актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 22-летняя актриса из Франции, имя которой не называется, выдвинула обвинения в понедельник, прокуратура Парижа начала предварительное расследование. Сам Депардье обвинения француженки полностью отрицает, сообщил его адвокат.

"Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает", — сказал адвокат агентству Франс пресс, сообщает ВВС..

Адвокат отметил, что Депардье подтвердил знакомство с девушкой, однако отрицает, что каким-либо образом домогался ее.

Читайте такжеВ Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманамиПо данным французских СМИ, девушка сообщила о двух инцидентах, которые произошли в августе в особняке Депардье, где проходили репетиции. Согласно материалам дела, 69-летний Депардье был другом отца девушки.

Напомним, оявились новые подробности секс-скандала с итальянской актрисой и активисткой Азией Ардженто. Будучи одной из самых последовательных противниц Харви Вайнштейна и домогательств, она сама оказалась виновна в случае домогательства, да еще и к несовершеннолетнему.