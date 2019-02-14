Внезапно умер звезда "Небесных ласточек" и исполнитель песен ''Очи черные'' и ''Три белых коня'

На 69-м году жизни в Москве внезапно скончался народный артист РФ, певец и актер Сергей Захаров.

Он прославился исполнением таких хитов, как "Три белых коня", "Очи черные" и "Отцвели хризантемы". А поклонники советского кино наверняка зрители помнят Захарова по главной роли лейтенанта Шамплатрэ в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки".

Захаров умер в одной из государственных больниц Москвы от сердечной недостаточности. Место и время похорон артиста пока не сообщаются.

Захаров родом из украинского города Николаев. Родился в 1950 году, петь начал еще в пять лет, вдохновленный выходной арией Мистера Икс из оперетты Кальмана "Принцесса цирка".

После получения первой премии на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше в 1974 году Захаров стал одним из самых популярных молодых советских исполнителей.

В 1977 году на год Захаров оказался в тюрьме за драку с администратором. После чего карьера артиста пошла на спад.

Читайте такжеДецл умер: все, что известно о смерти рэпераДо 1985 года он работал в Ленинградском мюзик-холле, а потом в филармониях разных российских городов. В 1985 году стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

В 1996 году Захаров перенес клиническую смерть: от хронического переутомления после 60 концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина он заболел. Зато в том же году получил звание народного артиста РФ.

На 3 марта 2019 года был запланирован концерт Захарова в Санкт-Петербурге.

Напомним, 11 февраля в Москве состоялось прощание с известным советским и российским актером театра и кино Сергеем Юрским, который умер 8 февраля на 84-м году жизни. Причиной смерти называют остановку сердца.