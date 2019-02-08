От Бендера до дяди Мити: самые знаменитые роли Сергея Юрского

Скончался легендарный акткр Сергей Юрский

В пятницу рано утром, 8 февраля, в Москве скончался знаменитый советский и российский актер Сергей Юрский.

Он родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец Юрий Юрский (Жихарев) был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом.

Отец Юрского – дворянин, взял себе псевдоним ещё в ранней юности во время выступлений в гимназических спектаклях, который стал производным от его имени — Юрий.

Сергей Юрский учился на юридическом факультете Ленинградского университета, однако во время учёбы в университете участвовал в театральных постановках.

Сергей Юрский в роли Остапа Бендера / Скриншот

Со временем после 3-го курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института. По его окончании Юрский был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького. Впоследствии стал одним из ведущих актёров труппы.

В середине 60-х Юрский получает роли в кино. Славу ему принесли роли Викниксора в фильме "Республика ШКИД", Остапа Бендера в "Золотом телёнке". Кроме того, Юрский Выступал как чтец с программами классических и современных авторов.

В конце 70-х актер переехал в Москву и стал актёром, а впоследствии и режиссёром Театра имени Моссовета.

Заметный след в его биографии оставила роль в детективном фильме "Место встречи изменить нельзя".

Владимир Высоцкий и Сергей Юрский в фильме "Место встречи изменить нельзя" / Скриншот

Одной из знаменитых ролей в кино также стал образ дяди Мити, который Юрский воплотил в популярной лирической картине "Любовь и голуби".

В 2011 году стал Лауреатом премии "Звезда Театрала".

В 2011 году Юрский стал лауреатом премии "Звезда Театрала". Он также является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис.

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Отметим, что Юрский занимал активную гражданскую позицию. В 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России. Актер принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции.

Кроме того, в 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине "неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья", осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны.

Комментируя высказывания о Крыме как "исконно русской земле", актёр сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом.

Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби" / Скриншот

Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.