В Москве скончался легендарный актер Сергей Юрский

Сергей Юрский скончался на 84-ом году жизни

На 84-ом году жизни в Москве скончался знаменитый актер театра и кино Сергей Юрский.

О кончине актера рассказала его дочь. "Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она, передает Интерфакс.

Отметим, что в декабре 2018 года Юрский был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Актер родился в Ленинграде в 1935 году. Работал в Большос драматическом театре имени Горького (сейчас носит имя Товстоногова), а также в Театре имени Моссовета.

Самыми знаменитыми его работами в кино стали роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби".

Напомним, ранее сообщалось о смерти знаменитых актеров из фильма "Любовь и голуби" Нины Дорошиной и Игоря Ляха.