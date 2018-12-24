Легендарного актера Сергея Юрского доставили в больницу: стала известна причина

Сергей Юрский / "РИА Новости"

Легендарный советский / российский актер Сергей Юрский был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских клиник.По данным журналистов радиостанции "Говорит Москва" 83-летний артист был доставлен больницу из-за "воспаления и высокой температуры". На данный момент состояние Юрского стабильное. Актер прославился после роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" - экранизации одноименного сатирического романа Евгения Петрова и Ильи Ильфа. Кроме того, Юрский известен по роля в картинах "Любовь и голуби", "Сказки старого волшебника", "Республика ШКИД".

Напомним, ранее сообщалось о том, что стала известная причина госпитализации актера Федора Добронравова.