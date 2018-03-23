Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова

Известный российский актер Федор Добронравов перенес инсульт. При этом московские медики были вынуждены провести экстренную операцию.

В настоящий момент 56-летнему исполнителю одной из главных ролей в популярном сериале "Сваты" ничего не угрожает, однако, ему предстоит пройти длительный курс реабилитации. Выписка пока не планируется, сообщает iz.ru.

Напомним, ранее Добронравов говорил о создании седьмого сезона сериала "Сваты", который СБУ запретила демонстрировать на территории Украины.