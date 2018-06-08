Умер звезда фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях

Актера не стало в возрасте 55 лет.
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Лях умер на 56-м году жизни. Известность ему принесла роль сына главных героев - Василия и Надежды - Леньки в фильме "Любовь и голуби".
О кончине актера рассказала на своей странице в Facebook актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях...Игоречек, Ляшек. Я тебя запомню таким. Светлая память", - написала актриса.
Причина смерти Игоря Ляха не сообщается.
Ранее в России внезапно скончался известный актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей".