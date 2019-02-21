Не будет похорон: стало известно, как простятся с Карлом Лагерфельдом

Карл Лагерфельд завещал кремировать его / GettyImages

Стали известны подробности похорон знаменитого модельера, дизайнера, креативного директора Chanel Карла Лагерфельда.

Согласно воле модельера, не будет пышных похорон, и его тело будет подвергнуто кремации, сообщил AFP представитель бренда Karl Lagerfeld.

Дизайнер считал похоронную церемонию нелепым процессом, и не хотел, чтобы после его смерти близкие возились с его останками.

"У меня не будет похорон. Я попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах смешали с прахом моей мамы…и Шупетт (кошка дизайнера, - ред.), если она умрет раньше меня", - говорил журналу Numero дизайнер.

Напомним, Лагерфельд умер утром 19 февраля в возрасте 85 лет. Модельер за более 30 лет на посту креативного директора Chanel ни разу не пропускал поклон в конце своих показов. Впервые он этого не сделал 22 января 2019 года, спустя месяц его не стало.

Ранее СМИ узнали причину смерти Карла Лагерфельда.