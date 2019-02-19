Умер Карл Лагерфельд: яркие цитаты знаменитого модельера

Карл Лагерфельд поражал коллег свои трудолюбием, темпом работы и резкими высказываниями о знаменитостях / GettyImages

Легендарный дизайнер, креативный директор Chanel, фотограф и критик моды Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет.

"Главред" собрал самые эпатажные, яркие и запоминающиеся высказывания ушедшей эпохи. Лагерфельд не стеснялся в выражениях, когда дело касалось красоты, моды и жизненной философии.

"На месте русских женщин я бы стал лесбиянкой, потому что все мужчины в России уродливы. Конечно, есть и исключения, например, бойфренд Наоми Кэмпбелл, но зачастую там можно увидеть красивую, роскошную женщину рядом с полным уродом"

"Толстые мамаши, сидящие с пачкой чипсов у телевизора и говорящие, что модели отвратительно худые, звучат неубедительно"

"Прощать — слишком легко. Я могу случайно забыть, но не простить. Я предпочитаю мстить"

"Жизнь не конкурс красоты, некоторые некрасивые люди – замечательные. Что я ненавижу, так это гадких, уродливых людей… Хуже всех уродливые коротышки. Женщины могут быть невысокими, но для мужчин это неприемлемо. Это то, с чем они никогда не смогут смириться… они злые и хотят вас убить"

"Тело должно быть безупречным. Если это не так, покупайте одежду маленьких размеров и ешьте меньше"

О своих похоронах

"У меня не будет похорон. Я попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах смешали с прахом моей мамы…и кошки, если она умрет раньше меня"

Карл Лагерфельд / https://www.instagram.com/vanityfair/

Кроме того, модельер позволял себе нелестные высказывания о членах королевской семьи Великобритании.

О Елизавете II

"Она выглядит как улыбчивая версия моей бабушки"

О сестре Кейт Миддлтон Пиппе Миддлтон

"У Кейт Миддлтон красивая утонченная фигура. Мне нравятся женщины такого типа, я люблю романтическую красоту. А вот про ее младшую сестру этого не скажешь. Мне не нравится ее лицо, она должна показывать только спину".

О нарядах гостей на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

"Плохие пропорции, уродливые шляпы, короткие юбки на толстых ногах".

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