"Мой путь не каждый пожелает для себя": главные тезисы последнего интервью Децла

В Сети показали последнее интервью Децла / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

В сети появилось последнее интервью российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер в 35 лет 3 февраля. Рэперу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Толмацкий за неделю до смерти дал интервью "Муз-ТВ". Рэпер говорил об уважении, любви, событиях из прошлого, за которые ему стыдно. "Главред" собрал главные цитаты исполнителя.

О моментах в жизни, за которые стыдно

"Обязательно стыдно. Есть несколько моментов, за которые мне стыдно. Но это мой путь, на ошибках мы учимся, и вот тот путь, который выбрал я, не каждый пожелает выбрать для себя. Потому что у меня были определенные возможности, на которые я забил и решил пойти сложным путем"

Об упущенных возможностях

"В какой-то момент я жил в Бруклине месяц, специально для того, чтобы встретиться м одним очень серьезным менеджером, там дядька наполовину американец, наполовину индиец. И, в общем, мы с ним встретились, поговорили, я ему все рассказал, как у меня, он послушал такой и, говорит: "Как ты относишься к Lil Wayne?". А я на тот момент негативно относился. И я негативно ответил, и у меня сорвалась история встречи целая с лейблом, я должен был подписаться на Вad Boy в тот момент. Но, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему"

О конфликтах

"Я не из тех людей, кто подставит правую, если ударили по левой. Я скорее всего отвечу. Я из тех, кто считает, что добро должно быть с кулаками"

О любви

"Все думают это поцелуйчики и тому подобное. Взрослая любовь в первую очередь — это ответственность. Вот когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Это вот как ты не можешь любимой маме или папе отказать в их просьбе – это настоящая любовь, это ответственность перед человеком"

Напомним, ранее в Сети напомнили о планах Децла инсценировать свою смерть в 35 лет. Позднее стала известна предварительная причина смерти рэпера.