Жена Децла прокомментировала его смерть

Кирилл Толмацкая (Децл)

Жена рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), скончавшегося накануне, по предварительным данным, после остановки сердца, прокомментировала известие о его смерти.

"Бог забрал любимого. RIP", - написала Юлия Толмацкая в Instagram.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).