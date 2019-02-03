В Сети напомнили о планах умершего в 35 лет Децла инсценировать свою смерть в 35 лет

Кирилл Толмацкий (Децл)

В Сети обратили внимание на интервью 4-летней давности скончавшегося сегодня российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), в котором он поделился планами инсценировать свою смерть в 35 лет и "уехать жить на остров".

Об этом музыкант рассказал в интервью агентству Галерея Чижова от 10 октября 2015 года.

"Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой", - сказал артист.

Читайте такжеДецл: биографияРоссийский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).