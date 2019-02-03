Опубликовано видео с концерта Децла перед смертью

Кирилл Толмацкий (Децл)

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с последнего выступления рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) в Ижевске, после которого он скончался. Артист выступал в кафе Posh на закрытой вечеринке.

На записи Децл поет один из своих хитов, песню "Вечеринка".

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).