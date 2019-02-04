Децл умер: стала известна предварительная причина смерти рэпера

Децл умер на 36-м году жизни / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который умер 3 февраля в Ижевске.

Как сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник в Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики, Децл мог умереть от сердечной патологии.

"Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет", — отметил инсайдер.

Кроме того, врачи исключили инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Возможной причиной смерти также называют влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Напомним, ранее рэпер Кирилл Толмацкий, широко известный в конце 1990-х и в начале 2000-х под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в возрасте 35-ти лет. По словам его концертного директора Павла Беленца, у музыканта остановилось сердце в гримуборной после концерта в российской глубинке - в городе Ижевск. У Толмацкого остались жена и сын-подросток.

Позднее смерть Децла прокомментировала Примадонна российской эстрады - Алла Пугачева. Также Шнур написал стихотворение на смерть Децла.

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