Децл умер: стало известно, что врачи сработали для галочки

Децла реанимировали формально / commons.wikimedia.org -

Реанимацию рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который умер 3 февраля, врачи проводили формально, так как шансов его спасти просто не было – и медики об этом знали.

Об этом на правах анонимности заявил фельдшер скорой помощи, пишет Комсомольская правда.

Так как между остановкой сердца и прибытием скорой прошло около 20 минут, а необратимые изменения в коре головного мозга в этом случае наступают уже через 4-6 минут, то медики на попавшем в сеть видео действуют неубедительно.

Читайте такжеДецл: биографияВ частности, в гортань Децла должны были ввести специальную трубку, чтобы по ней воздух мог поступить в организм. Но этого никто не сделал. А ведь такие трубки, как правило, есть в каждом реанимобиле, отметил собеседник издания, добавив, впрочем, что "Ижевск не Москва", так что там может быть и дефицит.

Также на записи не видно подключенного дефибриллятора или кардиомонитора, чтобы объективно контролировать сердечную деятельность. Фельдшер подчеркнул, что медики обязаны были взять с собой не только лекарства и тонометр, но и дополнительное оборудование.

При этом врачи "скорой" во время сердечно-легочной реанимации делали паузы, а в таких случаях остановки более чем на 6-7 секунд не допускаются.

Напомним, ранее рэпер Кирилл Толмацкий, широко известный в конце 1990-х и в начале 2000-х под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в возрасте 35-ти лет. По словам его концертного директора Павла Беленца, у музыканта остановилось сердце в гримуборной после концерта в российской глубинке - в городе Ижевск. У Толмацкого остались жена и сын-подросток.

Позднее смерть Децла прокомментировала Примадонна российской эстрады - Алла Пугачева. Также Шнур написал стихотворение на смерть Децла. Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".