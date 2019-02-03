В Сети опубликовали видео, на котором врачи скорой пытались спасти Децла

Так медики пытались спасти Децла / скриншот из видео

В сети появилось видеозапись того, как сотрудники бригады скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Ролик был опубликовано на портале YouTube.

На кадрах видно, что как музыкант без движения лежит на полу в гримуборной комнате, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но не преуспевают в них.

Напомним, ранее рэпер Кирилл Толмацкий, широко известный в конце 1990-х и в начале 2000-х под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в возрасте 35-ти лет. По словам его концертного директора Павла Беленца, у музыканта остановилось сердце в гримуборной после концерта в российской глубинке - в городе Ижевск. У Толмацкого остались жена и сын-подросток. Позднее смерть Децла прокомментировала Примадонна российской эстрады - Алла Пугачева.